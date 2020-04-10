Анвар Нургалиев сдал тест на коронавирус после скандала из-за смерти матери





Ранее у родительницы знаменитости обнаружили множество заболеваний, в том числе ишемию головного мозга и диабет. Также незадолго до смерти у женщины начались гнойные процессы и пневмония, из-за чего ей пришлось ампутировать ногу. На фоне этих проблем со здоровьем у матери Анвара Нургалиева случился инсульт, после которого она попала в реанимацию, где в последствии скончалась. Во время вскрытия врачи установили, что у пациентки был коронавирус. Вскоре общественность принялась критиковать исполнителя, который мог заразить родственницу.Как отметил сам артист, в течение 10-ти дней до кончины родительницы он с ней не контактировал. При этом в последнее время Нургалиев улетал за границу, но результаты теста на COVID-19 оказались отрицательными. Вся семья знаменитости сдала анализы, чтобы положить конец скандалу. По словам певца, он до сих пор не может понять, как его мать подхватила вирус, если находилась в РКБ.Из-за смерти пациентки больницу закрыли на карантин. Так как причина инфицирования была не в исполнителе, то существует возможность, что женщина заразилась недугом во время пребывания в медицинском учреждении.