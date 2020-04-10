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Названы ключевые преимущества Windows 11 над «десяткой»

Стали известны ключевые преимущества Windows 11 над «десяткой». В соответствии с инсайдерской информацией, приоритетом новой ОС станет увеличение скорости работы.
Названы ключевые преимущества Windows 11 над «десяткой»

Помимо этого, ожидается улучшение систем защиты, что позволит оболочке стать менее уязвимой ко всевозможным киберугрозам. Ожидается, что опция быстро восстановит операционную систему из автоматически созданной резервной точки восстановления в случае появления проблем в работе. Будет проведена переделка стандартных приложений и унифицирован дизайн значков и окон. В оформлении стандартных программ должны исчезнуть резкие отличия, которые вызывали недовольство пользователей ещё во время использования Windows 8, а затем и 10-й версии.

Совмещенный интерфейс сможет обеспечивать подключение различных устройств, использующих одну операционную систему. Изменение технологии установки обновлений позволит внедрять их без перезагрузки. Основным достоинством Windows 11 станет её свободное распространение, что будет первым прецедентом для оболочек от Microsoft. Пользователь будет обеспечен дополнительными сервисами, включая облако One Drive и пакеты Office 365. Такая ОС снизит стоимость ноутбуков и ПК с предустановленной оболочкой.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:13

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