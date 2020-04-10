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В Сети появились советы для православных христиан, как отметить Пасху дома

В связи с принятыми карантинными мерами запрещены общественные мероприятия, в том числе и надвигающаяся Пасха. В Сети появились советы православным христианам, которым придется отмечать праздник дома.

Если нет возможности собраться на Пасху вместе с родственниками, современные технологии предоставляют возможность устроить семейное празднование через видеочаты. Время на кухне таким образом пролетит незаметно, а благодаря интернету также можно почерпнуть много новых рецептов и идей для проведения праздника. В качестве подготовки к Пасхе эксперты советуют занять время изготовлением украшений своими руками. Например, можно сделать композиции из травы или шоколадных яиц, а также открытки декупаж и многое другое. В праздник следует отдохнуть, к примеру, с книгой или за просмотром интересных телепередач и сериалов.

Благодаря социальным сетям возможно устроить виртуальную вечеринку с друзьями или оригинальный конкурс. Например, стоит посоревноваться в изготовлении оригинального кулича, пасхального яйца или других атрибутов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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