Анна Хилькевич в новом посте заговорила о сильных и независимых женщинах
Анна Хилькевич разместила в Instagram странный пост, в котором поделилась размышлениями о сильных и независимых женщинах. Вот только поклонников эти мысли не порадовали, а привели в смятение.
Публикацию кумира многие юзеры восприняли как намек на проблемы в ее семье, хотя прямо знаменитость ни о чем не заявляла. Тем не менее слова Анны Хилькевич о независимых людях встревожили некоторых интернет-пользователей. Своим мысли артистка сопроводила фотографией с домашней кошкой, на которой поклонники заметили у животного грустный взгляд. Как отметила звезда сериала «Универ» в подписи к посту, сильным и независимым человеком является тот, кто сильно «нуждается в любви, заботе и тепле», отметив, что у ее питомца в этом плане все хорошо. Затем актриса принялась высказывать свое мнение по поводу того, кто же такая сильная и независимая дама.
Слова Хилькевич о «нежных и потерянных, разбитых и неуверенных» людях встревожили фолловеров. Одни допустили, что причина подобного настроения кроется в карантине, а другие принялись поддерживать артистку. Третьи подписчики выразили надежду, что все вышеназванное не относится к самой звезде. Нашлись и те, кто не согласился с представительницей шоу-бизнеса, о чем сообщает Слово и Дело.
Публикацию кумира многие юзеры восприняли как намек на проблемы в ее семье, хотя прямо знаменитость ни о чем не заявляла. Тем не менее слова Анны Хилькевич о независимых людях встревожили некоторых интернет-пользователей. Своим мысли артистка сопроводила фотографией с домашней кошкой, на которой поклонники заметили у животного грустный взгляд. Как отметила звезда сериала «Универ» в подписи к посту, сильным и независимым человеком является тот, кто сильно «нуждается в любви, заботе и тепле», отметив, что у ее питомца в этом плане все хорошо. Затем актриса принялась высказывать свое мнение по поводу того, кто же такая сильная и независимая дама.
Слова Хилькевич о «нежных и потерянных, разбитых и неуверенных» людях встревожили фолловеров. Одни допустили, что причина подобного настроения кроется в карантине, а другие принялись поддерживать артистку. Третьи подписчики выразили надежду, что все вышеназванное не относится к самой звезде. Нашлись и те, кто не согласился с представительницей шоу-бизнеса, о чем сообщает Слово и Дело.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:52