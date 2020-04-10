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Десять миллионов граждан России могут лишиться заработка к концу апреля

По прогнозам экспертов, вследствие карантинного режима к концу апреля десять миллионов граждан России могут лишиться заработка. Есть вероятность, что люди потеряют рабочее место, либо уменьшится их зарплата.

Подобного мнения придерживаются специалисты из Центра макроэкономического анализа и долгосрочного прогнозирования. При реализации наиболее негативного варианта событий, уровень безработицы в РФ возрастёт до 6 %, передаёт "Коммерсант". Среди жителей столицы и области в зоне риска пребывают более 1 000 000 человек из 7 400 000 работающих. Преимущественно это отразиться на людях, задействованных в торговле – от увольнения не застрахованы 400 000 сотрудников. Существует вероятность, что 180 000 человек, трудящихся в заведениях общественного питания, также лишатся работы. В сфере здравоохранения потерять рабочее место могут до 80 000 россиян.

Большее число компаний не имеют чёткого понимания о том, что произойдёт с их рынками сбыта. Однако уже сейчас 41% руководителей отдела кадров проводят оптимизацию работников.

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Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:43

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