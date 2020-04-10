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Депутат Сергей Вострецов предложил помочь россиянам доступными кредитами на фоне коронавируса

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил помочь россиянам кредитами на фоне коронавируса. Политик отметил, что из-за принятых карантинных мер многие граждане лишатся всех сбережений до лета.

Сергей Вострецов считает, что россияне не накопили достаточную “финансовую подушку”, чтобы без неудобств самоизолироваться. Депутат предложил выдавать гражданам доступные кредиты по ставке не более 5%, а также ввести разрешение о начале выплат лишь спустя несколько месяцев после вынужденного отпуска. По его мнению, если государство не окажет содействия населению, то многим придется обращаться в частные организации.

Как известно, Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля. На данный момент в стране зафиксировано почти 12 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, согласно данным Университета Джона Хопкинса. Слова Сергея Вострецова передает newinform.com.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:18

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