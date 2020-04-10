Дорогостоящие часы Bugatti оснащены работающим мини-двигателем W16

Сообщается, что сама идея выпуска настолько необычного аксессуара была воплощена в честь гиперкара Bugatti Chiron, оснащенного двигателем производительностью 1,5 тысячи «лошадей». В самих часах используется подвижная копия фирменного силового агрегата W16. Они предлагаются к покупке владельцам суперкаров для подчеркивания их большого состояния.Двигатель в миниатюре поместили под толстое сапфировое стекло, а также подвесили на 4 «амортизатора». Самым удивительным нюансом является его способность работать. При активации коронки на правой стороне часов вместе с катушкой турбины, коленвал провернётся, а небольшие поршни станут совершать возвратно-поступательные движения. Конструкторы предусмотрели даже работоспособный «запас топлива», обеспечивающий автономность механизма на период в 60 ч.Внутренняя обработка дорогостоящих часов, состоящих из 578 деталей, потребовала больше года времени. Силовой агрегат из-за достаточно сложной конструкции помещен в лёгкий корпус, изготовленный из чёрного титана, прошедшего закалку. Его размер составляет 54х44 мм, а в качестве подложки использованы резиновая планка и титановая пряжка. Сами часы получили название Jacob&Co. Bugatti Chiron Tourbillon. Стоимость настолько высока, что вместо них за ту же сумму можно купить суперкар McLaren 720S либо особняк в несколько этажей. При этом основной потребительской аудиторией часов с ценником в $280 тысяч производитель видит своих клиентов, приобретающих гиперкар Chiron за $3 млн.