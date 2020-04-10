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Дорогостоящие часы Bugatti оснащены работающим мини-двигателем W16

Французская компания Bugatti презентовала необычные по своей конструкции часы с ценником в $280 тысяч, что эквивалентно приблизительно 20,88 млн рублей. Их ключевой особенностью стало наличие внутри работающего миниатюрного двигателя, собранного по архитектуре W16.

Сообщается, что сама идея выпуска настолько необычного аксессуара была воплощена в честь гиперкара Bugatti Chiron, оснащенного двигателем производительностью 1,5 тысячи «лошадей». В самих часах используется подвижная копия фирменного силового агрегата W16. Они предлагаются к покупке владельцам суперкаров для подчеркивания их большого состояния.

Двигатель в миниатюре поместили под толстое сапфировое стекло, а также подвесили на 4 «амортизатора». Самым удивительным нюансом является его способность работать. При активации коронки на правой стороне часов вместе с катушкой турбины, коленвал провернётся, а небольшие поршни станут совершать возвратно-поступательные движения. Конструкторы предусмотрели даже работоспособный «запас топлива», обеспечивающий автономность механизма на период в 60 ч.

Внутренняя обработка дорогостоящих часов, состоящих из 578 деталей, потребовала больше года времени. Силовой агрегат из-за достаточно сложной конструкции помещен в лёгкий корпус, изготовленный из чёрного титана, прошедшего закалку. Его размер составляет 54х44 мм, а в качестве подложки использованы резиновая планка и титановая пряжка. Сами часы получили название Jacob&Co. Bugatti Chiron Tourbillon. Стоимость настолько высока, что вместо них за ту же сумму можно купить суперкар McLaren 720S либо особняк в несколько этажей. При этом основной потребительской аудиторией часов с ценником в $280 тысяч производитель видит своих клиентов, приобретающих гиперкар Chiron за $3 млн.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:32

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