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Шведские ученые доказали, что “запах после дождя” служит приманкой для членистоногих

Шведские ученые доказали, что “запах после дождя” создают некоторые почвенные микробы, а цель их заключается в привлечении внимания со стороны членистоногих. Результаты нового исследования, проведенного сотрудниками Лундского университета, опубликованы в издании Nature Microbiology.

В ходе исследования выяснилось, что микробы способны генерировать значительные объемы летучих молекул, а те могут играть роль сигналов. Например, при ускорении разложения плоти вырабатываются белки кадаверин и путресцин, а исходящий от них запах отпугивает представителей фауны. Наоборот, чтобы привлечь, например, ногохвосток, микроорганизмы производят геосмин и 2-метилизоборнеол, что человек определяет как “запах после дождя”.

В рамках эксперимента ученые сумели вырастить несколько колоний, состоящих из стрептомицетов, после чего оставили их в лесу. Уже спустя сутки в этой ловушке оказались ногохвостки, которые питались бактериями. Оказалось, что в желудке членистоногих большая часть потребленных микроорганизмов выживает в виде спор, которые в итоге распространяются по большим территориям.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:25

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