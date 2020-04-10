Шведские ученые доказали, что “запах после дождя” служит приманкой для членистоногих





В ходе исследования выяснилось, что микробы способны генерировать значительные объемы летучих молекул, а те могут играть роль сигналов. Например, при ускорении разложения плоти вырабатываются белки кадаверин и путресцин, а исходящий от них запах отпугивает представителей фауны. Наоборот, чтобы привлечь, например, ногохвосток, микроорганизмы производят геосмин и 2-метилизоборнеол, что человек определяет как “запах после дождя”.В рамках эксперимента ученые сумели вырастить несколько колоний, состоящих из стрептомицетов, после чего оставили их в лесу. Уже спустя сутки в этой ловушке оказались ногохвостки, которые питались бактериями. Оказалось, что в желудке членистоногих большая часть потребленных микроорганизмов выживает в виде спор, которые в итоге распространяются по большим территориям.