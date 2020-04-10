Автомобили MINI снова будут продаваться с механической трансмиссией





Поклонники моделей от MINI смогут получить версии с ручным переключением скоростей в линейке 2021 года. Длительное отсутствие «механики» в опциях соответствующих авто было вызвано сложностями в прохождении процедур сертификации. Уже появились сведения относительно MINI 2021 модельного года, которые оснащены МКПП. Одной из таких будет Cooper в начальной комплектации. Авто оснастят двигателем объёмом 1,5 л, генерирующим 134 «лошадки». В паре с ним будет использоваться трансмиссия на 6 скоростей с ручным переключением.Указанная комплектация станет доступной для всех типов кузова, включая кабриолет, «четырёхдверки» и купе. Механическая трансмиссия станет доступна для MINI Cooper S 2021 года в сборке с турбированным силовым агрегатом объёмом 2 л. При использовании конструкции V4 он может генерировать 189 «лошадок». Эта версия также совмещается с 6-секционной «механикой». Для JCW в модификации Clubman либо Countryman предлагается двигатель на 301 «лошадку», но в паре с ним можно использовать только автоматическую трансмиссию на 8 ступеней. Не исключено, что авто оснастят механикой с менее мощным силовым агрегатом, однако это случится несколько позднее.