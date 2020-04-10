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Астрофизики из США обнаружили способность частиц света избегать притяжения черной дыры

Астрофизики из Калифорнийского технологического института, расположенного в американском городе Пасадена, в процессе мониторинга двойной рентгеновской звезды XTE J1550-564 обнаружили непопадание в черную дыру частиц света, находящихся непосредственно возле нее. Ученые сумели определить их отличительные характеристики.

Еще в 1970-х годах астрофизиками из СССР Рашидом Сюняевым и Николаем Шакурой сообщалось о возможности света при наличии определенных условий уклоняться от притяжения черной дыры. Специалисты полагали, что некоторые частицы света под влиянием гравитации не затягиваются внутрь, а выбрасываются из окружающего пространства. Астрофизики из США, основываясь на собранных космическим телескопом RXTE данных, разработали подробную компьютерную модель звезды XTE J1550-564.

Специалисты смогли просчитать движение частиц света около черной дыры, и продемонстрировали отличие отраженных фотонов от иных частиц света, появляющихся при вспышках активности двойных рентгеновских звезд. Эксперты отмечают у отраженного рентгеновского излучения пониженную жесткость, особый рисунок спектральных линий, а также другие отличительные характеристики. Ученые подчеркивают, что это первый раз, когда у них получилось отделить отраженные частицы света в излучении XTE J1550-564.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:00

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