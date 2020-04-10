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Все автомобили на территории Японии должны использовать автоматические фары

Все автомобили на территории Японии обязали использовать автоматические фары. Правительство страны повышает степень контроля безопасности на дорогах.
Все автомобили на территории Японии должны использовать автоматические фары

Новая норма регламента ПДД вступила в правовую силу 1 апреля. Правила отключения оптики должны быть использованы в соответствие с алгоритмами ООН 48, по которым активация ходовых огней длится не более 2 с, когда уровень освещенности спускается ниже показателя в 1 тысячу люкс. Подобный параметр можно зафиксировать примерно за 15 минут до заката в ясный день.

Деактивация оптики должна происходить автоматически после повышения показателя освещённости до 7 тысяч люкс. В то же время водитель не имеет возможности отключить данную функцию самостоятельно. Автомобилям, презентация которых прошла до 1 апреля текущего года, предоставят отсрочку в 1,5 года. За этот срок они должны внедрить новую опцию в свой транспорт. Для большегрузов и автобусов дополнительный функционал должен быть внедрён до октября 2023 года. Утверждение новой особенности контроля освещения на дорогах появилось после случаев ДТП, в которых принимали участие пешеходы и велосипедисты в тёмное время суток.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:55

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