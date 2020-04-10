Все автомобили на территории Японии должны использовать автоматические фары





Новая норма регламента ПДД вступила в правовую силу 1 апреля. Правила отключения оптики должны быть использованы в соответствие с алгоритмами ООН 48, по которым активация ходовых огней длится не более 2 с, когда уровень освещенности спускается ниже показателя в 1 тысячу люкс. Подобный параметр можно зафиксировать примерно за 15 минут до заката в ясный день.Деактивация оптики должна происходить автоматически после повышения показателя освещённости до 7 тысяч люкс. В то же время водитель не имеет возможности отключить данную функцию самостоятельно. Автомобилям, презентация которых прошла до 1 апреля текущего года, предоставят отсрочку в 1,5 года. За этот срок они должны внедрить новую опцию в свой транспорт. Для большегрузов и автобусов дополнительный функционал должен быть внедрён до октября 2023 года. Утверждение новой особенности контроля освещения на дорогах появилось после случаев ДТП, в которых принимали участие пешеходы и велосипедисты в тёмное время суток.