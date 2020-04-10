«Сейчас общения нет»: Юлия Паршута рассталась с мужем спустя год после фиктивной свадьбы





Певица рассказала, что не будет расторгать брак с избранником, поскольку до загса они так и не дошли. Оказалось, пара организовала праздник своей любви, который посетили все близкие люди. Юлия Паршута и ее молодой человек Александр расстались еще в конце 2019 года и сейчас не поддерживают отношения. Как отметила артистка, у них с несостоявшимся мужем были разные цели и ожидания. Кроме того, в один момент влюбленные осознали, что больше не делают друг друга счастливыми.Расставание с возлюбленным повлияло на творчество исполнительницы, поскольку некоторое время назад она выпустила трек под названием «Лучше». Видео на песню было снято в Италии на озере Комо еще до начала пандемии коронавируса. Паршута рассказала журналистам, что иногда лучше отпустить все, что приносит человеку страдания.