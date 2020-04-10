Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что пандемия коронавируса может угрожать глобальному миру





Многие политики и эксперты в области здравоохранения раскритиковали действия ООН, принятые в связи с пандемией коронавируса. Также прозвучали упреки в бездействии на фоне глобального кризиса, поскольку первое заявление Антониу Гутерриша по поводу коронавируса состоялось лишь 23 марта. Заседание Совета безопасности в связи с возникшей проблемой было впервые проведено 9 апреля, в ходе чего глава ООН выделил восемь угроз для международного мира.В частности, в подобных условиях рушится доверие к мировым и национальным институтам, а с экономической стороны создаются существенные факторы стресса. Последствия в первую очередь почувствуют на себе женщины, работающие в тех секторах, которые пострадали в наибольшей степени. Политическая напряженность будет создана отсрочками выборов, референдумов и голосований.Некоторые силы, почувствовав неопределенность, могут решиться на беспорядки. В частности, внимание большинства стран обращено на пандемию, что создает возможность террористическим группировкам нанести мощный удар. По словам Гутерриша, в некоторых странах граждане могут ощутить дискриминацию и ущемления в области прав человека.