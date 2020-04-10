Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что пандемия коронавируса может угрожать глобальному миру
Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил Совет безопасности, что пандемия коронавируса может угрожать глобальному миру. Глава организации подтвердил, что это испытание стало для нее наибольшим с момента основания.
Многие политики и эксперты в области здравоохранения раскритиковали действия ООН, принятые в связи с пандемией коронавируса. Также прозвучали упреки в бездействии на фоне глобального кризиса, поскольку первое заявление Антониу Гутерриша по поводу коронавируса состоялось лишь 23 марта. Заседание Совета безопасности в связи с возникшей проблемой было впервые проведено 9 апреля, в ходе чего глава ООН выделил восемь угроз для международного мира.
В частности, в подобных условиях рушится доверие к мировым и национальным институтам, а с экономической стороны создаются существенные факторы стресса. Последствия в первую очередь почувствуют на себе женщины, работающие в тех секторах, которые пострадали в наибольшей степени. Политическая напряженность будет создана отсрочками выборов, референдумов и голосований.
Некоторые силы, почувствовав неопределенность, могут решиться на беспорядки. В частности, внимание большинства стран обращено на пандемию, что создает возможность террористическим группировкам нанести мощный удар. По словам Гутерриша, в некоторых странах граждане могут ощутить дискриминацию и ущемления в области прав человека.
Многие политики и эксперты в области здравоохранения раскритиковали действия ООН, принятые в связи с пандемией коронавируса. Также прозвучали упреки в бездействии на фоне глобального кризиса, поскольку первое заявление Антониу Гутерриша по поводу коронавируса состоялось лишь 23 марта. Заседание Совета безопасности в связи с возникшей проблемой было впервые проведено 9 апреля, в ходе чего глава ООН выделил восемь угроз для международного мира.
В частности, в подобных условиях рушится доверие к мировым и национальным институтам, а с экономической стороны создаются существенные факторы стресса. Последствия в первую очередь почувствуют на себе женщины, работающие в тех секторах, которые пострадали в наибольшей степени. Политическая напряженность будет создана отсрочками выборов, референдумов и голосований.
Некоторые силы, почувствовав неопределенность, могут решиться на беспорядки. В частности, внимание большинства стран обращено на пандемию, что создает возможность террористическим группировкам нанести мощный удар. По словам Гутерриша, в некоторых странах граждане могут ощутить дискриминацию и ущемления в области прав человека.