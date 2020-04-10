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Врачи перечислили признаки, помогающие отличить пневмонию от бронхита

Симптомы бронхита и пневмонии похожи, так как в обоих случаях речь идёт о воспалительном процессе в слизистых бронхов и в тканях лёгких. Важно отличить заболевания, а потому врачи перечислили признаки, с помощью которых можно узнать, от чего именно страдает организм человека.

Пациент, болеющий бронхитом, наблюдает у себя общее ухудшение самочувствия. На первом этапе недуг проявляется в виде сухого, раздражающего кашля, через пару дней он будет сопровождаться выделением мокроты. Могут появиться болевые ощущения в груди и затруднённое дыхание. Острый бронхит отличается повышенной температурой, при хроническом – бледнеет кожа.

Температурный показатель увеличивается и при пневмонии, однако он зачастую выше и его не удаётся понизить с помощью приёма жаропонижающих медикаментов. Болезнь также проявляет себя в виде кашля, тем не менее тяжесть в груди выражена более ярко, чем во время бронхита. Человек страдает от острых болей при вдохе, а кашель с первого дня сопровождается большим количеством мокроты. Более того, пациент, имеющий пневмонию, жалуется на общую слабость, учащённое дыхание, усиленное потоотделение.

Воспаление лёгких тяжело переносят пожилые особы, дети и люди с хроническими болезнями либо ослабленной иммунной системой. Если у человека возникли вышеуказанные признаки, стоит немедленно обратиться к врачу.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:41

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