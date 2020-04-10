Врачи перечислили признаки, помогающие отличить пневмонию от бронхита





Пациент, болеющий бронхитом, наблюдает у себя общее ухудшение самочувствия. На первом этапе недуг проявляется в виде сухого, раздражающего кашля, через пару дней он будет сопровождаться выделением мокроты. Могут появиться болевые ощущения в груди и затруднённое дыхание. Острый бронхит отличается повышенной температурой, при хроническом – бледнеет кожа.Температурный показатель увеличивается и при пневмонии, однако он зачастую выше и его не удаётся понизить с помощью приёма жаропонижающих медикаментов. Болезнь также проявляет себя в виде кашля, тем не менее тяжесть в груди выражена более ярко, чем во время бронхита. Человек страдает от острых болей при вдохе, а кашель с первого дня сопровождается большим количеством мокроты. Более того, пациент, имеющий пневмонию, жалуется на общую слабость, учащённое дыхание, усиленное потоотделение.Воспаление лёгких тяжело переносят пожилые особы, дети и люди с хроническими болезнями либо ослабленной иммунной системой. Если у человека возникли вышеуказанные признаки, стоит немедленно обратиться к врачу.