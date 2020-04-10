«Нахожусь на самоизоляции»: Ангелина Вовк проводит карантин вдали от молодого возлюбленного

Чтобы свести к минимуму шансы заразиться коронавирусом, 77-летняя Ангелина Вовк решила на время уехать из многолюдной Москвы и жить на даче в деревне. По мнению телеведущей, это наиболее разумный поступок, в свете того, что она входит в группу риска из-за своего возраста.Помимо этой причины, у поклонников знаменитости был еще один повод тревожится за ее состояние здоровья. Некоторое время назад Вовк появилась в студии Андрея Малахова, когда там присутствовал Лев Лещенко, у которого впоследствии диагностировали коронавирус. Чтобы успокоить фанатов, диктор решила посетить клинику и пройти обследование. Врачи осмотрели телезвезду, взяли необходимые анализы и выдали заключение о том, что она абсолютно здорова.Однако, чтобы все так и оставалось, Ангелина Вовк вынуждена находится на карантине, сведя общение с другими людьми к минимуму. Из-за этого ведущая решила самоизолироваться «подальше от цивилизации», а заодно и своего молодого возлюбленного Михаила Куницына. Мужчина же, как сообщает сама артистка, пока находится в другом месте.