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Суперкомпьютер «Тяньхэ-1» показал, что «пневмония вейперов» схожа с коронавирусом

Китайское издание South China Morning Post сослалось на отчет, суперкомпьютера «Тяньхэ-1», который показал, что с коронавирусом схожа американская «пневмония вейперов». Одного из молодых людей летом минувшего года доставили в больницу Северной Каролины с воспалением легких.
Суперкомпьютер «Тяньхэ-1» показал, что «пневмония вейперов» схожа с коронавирусом

При проведении компьютерной томографии оказалось, что у вейпера в нижних отделах легких есть белые пятна. Такое явление врачи называют «симптом «матово стекла». Медики были озадачены этим фактом, так как при известных типах пневмонии подобные пятна не возникают. Их образование характерно именно для COVID-19.

Молодого человека и еще четырех других пациентов, которым было 18-35 лет, госпитализировали в Северной Каролине. У них были зафиксированы такие симптомы как одышка, температура, повреждения легких и тошнота. Одного из пациентов подключили к аппарату ИВЛ, другому делали интубацию трахеи, а остальные прошли интенсивную терапию. Ни одна из известных инфекций у больных выявлена не была. Поэтому эти случаи пополнили список загадочной «болезни вейперов».

Заболевание легких, которое связывают с вейпингом и курением электронных сигарет, называют EVALI. Лекарственные препараты и антибиотики не могут устранить симптомы болезни. За последние шесть месяцев врачи диагностировали около 2,8 тысяч таких случаев, 60 из которых закончились смертью пациентов. Специалисты из США настаивают на том, что «болезнь вейперов» не имеет ничего общего с коронавирусом, так как распространения инфекции не было.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:13

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