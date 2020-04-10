В 2024 году армия РФ вооружится мощным летающим радаром





Воздушное судно создано на основе самолёта модели Ил-76МД-90А. «Премьер» может контролировать до 300 разных целей, вне зависимости от их расположения: на воде, в воздухе или на суше. Вычисление осуществляется параллельно по 3-м координатам, а затем информация транслируется для иных подразделений. Самолёт использует комплекс локационного оснащения и может участвовать в контроле операций военной авиации, включая взаимодействие с беспилотными системами.Предположительно, новый самолёт сможет заменить модели А-50 и А-50У. В Минобороны сообщили о необходимости выпуска А-100 по причине появления новых типов целей и авиации очередного поколения. В ведомстве добавили, что возможности воздушного борта намного выше аналогов, созданных в РФ и за рубежом.