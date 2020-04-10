В 2024 году армия РФ вооружится мощным летающим радаром
В 2024-м армия РФ получит на вооружение мощный летающий радар. В прошлом году окончились лётные испытания самолёта А-100 «Премьер», который может выявлять цели на расстоянии до 600 км.
Воздушное судно создано на основе самолёта модели Ил-76МД-90А. «Премьер» может контролировать до 300 разных целей, вне зависимости от их расположения: на воде, в воздухе или на суше. Вычисление осуществляется параллельно по 3-м координатам, а затем информация транслируется для иных подразделений. Самолёт использует комплекс локационного оснащения и может участвовать в контроле операций военной авиации, включая взаимодействие с беспилотными системами.
Предположительно, новый самолёт сможет заменить модели А-50 и А-50У. В Минобороны сообщили о необходимости выпуска А-100 по причине появления новых типов целей и авиации очередного поколения. В ведомстве добавили, что возможности воздушного борта намного выше аналогов, созданных в РФ и за рубежом.
Воздушное судно создано на основе самолёта модели Ил-76МД-90А. «Премьер» может контролировать до 300 разных целей, вне зависимости от их расположения: на воде, в воздухе или на суше. Вычисление осуществляется параллельно по 3-м координатам, а затем информация транслируется для иных подразделений. Самолёт использует комплекс локационного оснащения и может участвовать в контроле операций военной авиации, включая взаимодействие с беспилотными системами.
Предположительно, новый самолёт сможет заменить модели А-50 и А-50У. В Минобороны сообщили о необходимости выпуска А-100 по причине появления новых типов целей и авиации очередного поколения. В ведомстве добавили, что возможности воздушного борта намного выше аналогов, созданных в РФ и за рубежом.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:18