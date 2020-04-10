Младшая дочь Ксении Бородиной Теона Омарова хочет стать ведущей «Дом-2»





Данную новость публике рассказала сестра 4-летней малышки Мария. Саму Ксению Бородину желание ребенка совсем не удивило, так как она считает, что наследница может заменить ее на телестройке, ведь является креативной и талантливой. Девочка увлекается танцами, рисованием и любит выступать на сцене. Тем не менее многие подписчики ведущей неодобрительно отнеслись к стремлению ее дочери, посчитав, что «Дом-2» является не подходящим для работы местом. Как отмечали интернет-пользователи, Теона Омарова хочет работать в реалити-шоу, поскольку у нее нет примера для подражания.Бородина всегда любила свою работу и говорила, что каждый день помогает людям найти любовь, а также решить проблемы в их отношениях. Вот только в личной жизни ведущей тоже не все гладко, ведь ее первый союз с Юрием Будаговым завершился разводом. Однако браку блогера с Курбаном Омаровым в скором времени будет 5 лет.Супружеская пара часто переживала семейный кризис, а практически сразу после рождения наследницы актриса планировала расстаться с бизнесменом, узнав о его изменах. В результате звезды помирились и теперь счастливы вместе.