АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Попытка властей Сочи вывезти бездомных из города закончилась избиением казаков

Власти Сочи предприняли неудачную попытку вывезти граждан без определенного места жительства из города. Программа завершилась избиением принимавших участие в процедуре казаков.

Согласно предварительным данным, руководство администрации города намеревалось вывезти бездомных в специальные приюты, находящиеся в Краснодарском крае. Дело в том, что на территории населенного пункта таких учреждений нет. В выделенном для этих целей автобусе находилось 28 человек, которых сопровождали двое казаков. После выезда за черту населенного пункта бездомные попросили сделать остановку у поселка Джубга. Когда двери автобуса открылись, люди бросились в бега, а также избили сопровождавших их служащих.

На данный момент полиция региона проводит проверку в связи с произошедшим. Подробности инцидента не разглашаются.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Все автомобили на территории Японии должны использовать автоматические…
Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что пандемия коронавируса может угрожать глобальному…
Врачи перечислили признаки, помогающие отличить пневмонию от…
«Сейчас общения нет»: Юлия Паршута рассталась с мужем спустя год после фиктивной…
Медики рассказали о влиянии мозолей на ладонях на здоровье…
В 2024 году армия РФ вооружится мощным летающим…
Суперкомпьютер «Тяньхэ-1» показал, что «пневмония вейперов» схожа с…
«Нахожусь на самоизоляции»: Ангелина Вовк проводит карантин вдали от молодого…
Попытка властей Сочи вывезти бездомных из города закончилась избиением…
Младшая дочь Ксении Бородиной Теона Омарова хочет стать ведущей…
Производство бензина в России с начала апреля сократилось почти на…
«На Анжелину Джоли похожа»: Глюк'оZа кардинально преобразилась на…
На YouTube-канале показали противостояние двух автомобилей…
Осужденный продюсер Харви Вайнштейн вылечился от…
Психологи рассказали, как домохозяйки могут избежать…
Александр Васильев: "В Париже скончалась пережившая революцию балерина Ксения…
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении…
Собчак и Гудков "похоронили" Валентина Гафта в новом выпуске…
В ходе дистанционного урока православия российским школьникам показали…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова подтвердила свою…
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при использовании одноразовых…
Евгений Малкин о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке: «Трупы складывают друг на…
Атомщики-ветераны прогнозируют повторение на Украине «Чернобыльской…
«Укупник несет ересь»: Лев Лещенко пожаловался на обвинения в распространении…
Ученые: У больных ХОБЛ и курящих выше риск заразиться…
«Такие люди просто не устают позориться»: Сын Макаревича раскритиковал актерскую игру Егора…
Классическая музыка дает возможность студентам получить лучшие результаты на…
iPhone и Android не получат новых эмодзи в 2021 году из-за…
Просмотреть все новости