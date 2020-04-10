Попытка властей Сочи вывезти бездомных из города закончилась избиением казаков





Согласно предварительным данным, руководство администрации города намеревалось вывезти бездомных в специальные приюты, находящиеся в Краснодарском крае. Дело в том, что на территории населенного пункта таких учреждений нет. В выделенном для этих целей автобусе находилось 28 человек, которых сопровождали двое казаков. После выезда за черту населенного пункта бездомные попросили сделать остановку у поселка Джубга. Когда двери автобуса открылись, люди бросились в бега, а также избили сопровождавших их служащих.На данный момент полиция региона проводит проверку в связи с произошедшим. Подробности инцидента не разглашаются.