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Медики рассказали о влиянии мозолей на ладонях на здоровье человека

Медики рассказали о видах мозолей, и отметили их влияние на здоровье человека. Специалисты подчеркивают, что ранки на ладонях, которые долго не заживают, способны повлечь серьезные осложнения.

С помощью образования мозолей организм защищается от попадания микробов, вирусов и инфекций. Кровавые мозоли багрового оттенка свидетельствуют о прохождении около травмированного места сети кровеносных сосудов, поэтому, в случае лопания водянистого пузырька, произойдет быстрое распространение инфекции. Это может привести к заражению крови, а у людей пожилого возраста даже способна развиться гангрена.

Медики отмечают четыре вида мозолей, кроме водяных и кровавых, есть еще сухие и стержневые. Сухие затверделости образуются в виде плотного бугорка при заживлении водного пузыря или при использовании определенных предметов в течение длительного времени. Если сухая мозоль пускает корешок, то становится стержневой, которая сама не проходит. Медики советуют в таком случае посетить клинику, поскольку внутри мозоли образуется «шляпка», откуда растут новые корешки, и для избавления нужно полностью ее удалить. Специалисты уничтожают ее с помощью лазера или с применением скальпеля.

Медики отмечают, что мозоли могут также появиться в результате переохлаждения, воздействия химикатов и нарушения кислотно-щелочного баланса верхнего слоя кожи. Кроме того, это является показателем недостаточного количества витамина А в организме.

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Наука / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:24

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