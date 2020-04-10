Медики рассказали о влиянии мозолей на ладонях на здоровье человека





С помощью образования мозолей организм защищается от попадания микробов, вирусов и инфекций. Кровавые мозоли багрового оттенка свидетельствуют о прохождении около травмированного места сети кровеносных сосудов, поэтому, в случае лопания водянистого пузырька, произойдет быстрое распространение инфекции. Это может привести к заражению крови, а у людей пожилого возраста даже способна развиться гангрена.Медики отмечают четыре вида мозолей, кроме водяных и кровавых, есть еще сухие и стержневые. Сухие затверделости образуются в виде плотного бугорка при заживлении водного пузыря или при использовании определенных предметов в течение длительного времени. Если сухая мозоль пускает корешок, то становится стержневой, которая сама не проходит. Медики советуют в таком случае посетить клинику, поскольку внутри мозоли образуется «шляпка», откуда растут новые корешки, и для избавления нужно полностью ее удалить. Специалисты уничтожают ее с помощью лазера или с применением скальпеля.Медики отмечают, что мозоли могут также появиться в результате переохлаждения, воздействия химикатов и нарушения кислотно-щелочного баланса верхнего слоя кожи. Кроме того, это является показателем недостаточного количества витамина А в организме.