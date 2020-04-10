Производство бензина в России с начала апреля сократилось почти на 20%





С начала месяца отгрузка топлива на отечественный рынок показала снижение на 554,2 тысяч тонн, падение достигло 11,6%. Нефтеперерабатывающие компании начали производить меньше бензина в связи с падением спроса. В режиме самоизоляции многие граждане отказались от поездок, что повлияло на рынок. Товарные остатки состоянием на 6 число месяца находятся в пределах 1,8 млн тонн, а рост оценивается в 6%.В Минэнерго отметили, что автозаправки и аэропорты обеспечены бензином в полном объеме, а запасы в большинстве регионов даже выше, чем предусмотрено нормой. Гендиректор “АТР” Михаил Турукалов считает, что падение производства топлива несущественно отразилось на обеспечении рынка РФ, ведь снижение потребления оказалось сильнее. В частности, в Москве спрос упал на 20-30%, а в других крупных городах речь идет в среднем о 15%.Проблемами на внутреннем рынке страны может обернуться сокращение продаж топлива на биржевых торгах. Кроме того, определенную роль играет запрет на поставки в Беларусь. Сокращение стоимости бензина в течение последней недели было почти незаметным.