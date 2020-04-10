На YouTube-канале показали противостояние двух автомобилей «Нива»





Российский внедорожник «Нива» оснащен 1,7-литровым силовым агрегатом, а также может похвастаться дополнительной шумоизоляцией. По словам автоэкспертов, скоростные показатели на гонках в небольшой степени зависят от двигателя машины. Поэтому продемонстрировать отличные скоростные показатели может и российское авто.«Нивы», которые приняли участие в дуэли, имеют разные цвета и шины. У черного внедорожника мотор прошит под норму Евро 6, а у его соперника – экологическую Евро 4. Подписчики YouTube-канала с удовольствием наблюдали за гонкой автомобилей российского производства. Один внедорожник оторвался от соперника со старта, но после того, как были достигнуты 140 километров в час, вторая «Нива» уверенно обогнала лидирующую машину.