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На YouTube-канале показали противостояние двух автомобилей «Нива»

На YouTube-канале, который называется Auto VRN, было показано противостояние двух российских легендарных автомобилей «Нива». Отечественные модели сложно сравнить с гонками Nissan GT-R или Porsche 911 Turbo, но им удалось отлично зарекомендовать себя в ходе спортивного мероприятия.

На YouTube-канале показали противостояние двух автомобилей «Нива»


Российский внедорожник «Нива» оснащен 1,7-литровым силовым агрегатом, а также может похвастаться дополнительной шумоизоляцией. По словам автоэкспертов, скоростные показатели на гонках в небольшой степени зависят от двигателя машины. Поэтому продемонстрировать отличные скоростные показатели может и российское авто.



«Нивы», которые приняли участие в дуэли, имеют разные цвета и шины. У черного внедорожника мотор прошит под норму Евро 6, а у его соперника – экологическую Евро 4. Подписчики YouTube-канала с удовольствием наблюдали за гонкой автомобилей российского производства. Один внедорожник оторвался от соперника со старта, но после того, как были достигнуты 140 километров в час, вторая «Нива» уверенно обогнала лидирующую машину.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:43

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