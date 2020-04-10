Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака





Ранее зарубежные ученые сообщили о том, что найдена взаимосвязь между возникновением онкологического заболевания и нарушениями в микробиоме кишечника. Новое исследование продемонстрировало, что бактерии кишечника могут активно стимулировать иммунные клетки под названием CD8. Т-клетки, которые выполняют защиту организма от болезней, в результате истощаются, поэтому теряют собственные свойства. Это способствует повышению восприимчивости к раку.Ученые обнаружили популяции бактерий, которые отличаются как подавляющими, так и стимулирующими рост опухолей активностями. Также было установлено, что бактерии кишечника активно проникают в раковые клетки, при этом повышая эффективность действия иммунотерапии.