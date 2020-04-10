Атомщики-ветераны прогнозируют повторение на Украине «Чернобыльской катастрофы»
Представители ассоциации ветеранов атомной энергетики Украины заявили о большой вероятности повторения в стране «Чернобыльского сценария». Соответствующее письмо, описывающее прогнозы атомщиков, поместил на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Атомщики подчеркнули, что отсутствует постоянное руководство «Энергоатома», являющегося оператором всех атомных электростанций страны. Беспорядочное управление влияет на уровень безопасности действующих объектов, поэтому, по мнению представителей ассоциации, при появлении каких-либо инцидентов на АЭС, «Энергоатом» не будет нести юридической ответственности. Подобная обстановка может повлечь «ядерную катастрофу» в стране. Атомщики негодуют: «Разве нам недостаточно Чернобыльской катастрофы, что есть возможность опять повторить ее?».
В России в прошлом году на Калининской АЭС, расположенной в Тверской области, в аварийном порядке из-за короткого замыкания отключились три энергоблоки из четырех существующих. Специалисты отметили при этом неизменность радиационного фонда, находящегося в течение всего времени отключения в пределах нормы.
Атомщики подчеркнули, что отсутствует постоянное руководство «Энергоатома», являющегося оператором всех атомных электростанций страны. Беспорядочное управление влияет на уровень безопасности действующих объектов, поэтому, по мнению представителей ассоциации, при появлении каких-либо инцидентов на АЭС, «Энергоатом» не будет нести юридической ответственности. Подобная обстановка может повлечь «ядерную катастрофу» в стране. Атомщики негодуют: «Разве нам недостаточно Чернобыльской катастрофы, что есть возможность опять повторить ее?».
В России в прошлом году на Калининской АЭС, расположенной в Тверской области, в аварийном порядке из-за короткого замыкания отключились три энергоблоки из четырех существующих. Специалисты отметили при этом неизменность радиационного фонда, находящегося в течение всего времени отключения в пределах нормы.
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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:50