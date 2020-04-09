"Меня и жену вырезали из эфира": Илья Резник отказался сниматься у Леры Кудрявцевой и приходить на Первый канал

Создатели программы не смогли повлиять на решение жены Резника, даже повысив сумму предлагаемого гонорара за участие в съемках. В ответ на их звонки Ирина Романова стабильно отвечает отказом, при этом иногда переходя на повышенные тона, так как к просьбам не беспокоить журналисты, работающие на шоу Кудрявцевой, не прислушиваются.По поводу появления на Первом канале в будущем высказался сам Илья Резник. Народный артист РФ посчитал оскорблением то, что большую часть эфира с записью интервью поэта и его супруги попросту «вырезали». В новом выпуске передачи Максима Галкина «Сегодня вечером» телезрители не услышали рассказ песенника о «счастливой духовной жизни», «общении с Владыкой Нестором», а также венчании и крещении, состоявшихся в Крыму.Такое отношение к своей персоне Илья Резник решил больше не терпеть, и впредь отказался становится гостем ток-шоу Первого канала. Кроме того, пока неизвестно, захочет ли поэт вообще посещать какие-либо передачи после случившегося, так как и ранее он не особо отличался любовью к публичности.