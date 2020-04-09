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Две трети россиян, состоящих в браке, хотят как можно быстрее вернуться к работе в офисе

Эксперты сервиса Superjob.ru провели опрос среди жителей России о работе в удаленном формате. 67% респондентов состоящих в браке, отметили, что хотят как можно быстрее начать работать в офисе.

В опросе приняли участие 1600 человек, имеющих работу и проживающих в разных регионах страны. 71 % из опрошенных возрастом от 35 до 44 лет. 66 % респондентов пожелали вернуться работать в офисы, а 19% все же хотели бы продолжить работать удаленно из дома. Среди поклонников дистанционной работы 23 % людей возрастом менее 34 лет.

Среди участников опроса, которые состоят в браке, две трети (67 %) высказались о желании немедленно вернуться на свое рабочее место. Одинокие работники не менее соскучились по офису, так как 62% из них тоже пожелали прекращения удаленного формата. На вопрос о влиянии дистанционной работы на объем обязанностей 40 % респондентов отметили, что он остался без изменений. У 36 % опрошенных нагрузка уменьшилась, а у 18 % возросла.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:30

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