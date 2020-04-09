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Названа безопасная дистанция во время пандемии COVID-19

Названа безопасная дистанция между людьми на случай пандемии COVID-19. По словам специалистов из Бельгии и Нидерландов, дистанция при ходьбе, беге, а также езде на велосипеде для предупреждения распространения Covid-19 составляет 4-20 м.
Названа безопасная дистанция во время пандемии COVID-19

По данным портала «Популярная механика», расстояние в 1,5-2 м помогает уменьшить риск вдохнуть вирус либо позволить ему коснуться слизистых оболочек. Однако ситуация изменяется, когда люди оказываются на открытом воздухе либо двигаются. При обычном дыхании выделяются микрокапли с вирусами, разносимые потоком воздуха назад и по сторонам от зараженного.

Самой безопасной версией движения поблизости от инфицированных является бег либо движение бок о бок. Также может считаться хорошей позиция сзади по диагонали. Авторы исследования сообщают, что для двигающихся шагом безопасная дистанция представляет собой расстояние от 4 м, в случае бега — 10 м, а при движении на велосипеде — от 20 м.

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Общество / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 22:30

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