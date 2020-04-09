Названа безопасная дистанция во время пандемии COVID-19





По данным портала «Популярная механика», расстояние в 1,5-2 м помогает уменьшить риск вдохнуть вирус либо позволить ему коснуться слизистых оболочек. Однако ситуация изменяется, когда люди оказываются на открытом воздухе либо двигаются. При обычном дыхании выделяются микрокапли с вирусами, разносимые потоком воздуха назад и по сторонам от зараженного.Самой безопасной версией движения поблизости от инфицированных является бег либо движение бок о бок. Также может считаться хорошей позиция сзади по диагонали. Авторы исследования сообщают, что для двигающихся шагом безопасная дистанция представляет собой расстояние от 4 м, в случае бега — 10 м, а при движении на велосипеде — от 20 м.