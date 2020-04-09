АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину и Ольгу Бузову: «Надоели они все уже»

Рустам Солнцев поделился с журналистами своим негативным мнением об Ольге Бузовой и Надежде Бабкиной. По словам блогера, ему «надоели» знаменитости из-за их активного образа жизни.
Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину и Ольгу Бузову: «Надоели они все уже»

Во время рассуждений по поводу популярности основательницы ансамбля «Русская песня», он назвал ее «старой артисткой». Затем Рустам Солнцев провел сравнение между Бабкиной и Бузовой из-за активности представительниц шоу-бизнеса. По мнению бывшего участника «Дома-2», Надежда Георгиевна не должна «везде мелькать», как это делает телеведущая. При этом бывшая супруга Дмитрия Тарасова действительно добилась успеха во многих областях. Она поет, выпускает альбомы, является ведущей, бизнесвумен, а также автором книг. Звезда телестройки посоветовал старшей коллеге исполнительницы по сцене быть осторожнее.

Ранее у Солнцева был конфликт с Бабкиной, когда он публично рассказал о ее драке с Кадышевой. Об этом блогер узнал из мемуаров солистки ансамбля. Тем не менее вскоре эти данные опровергли, и скандалист подвергся травле со стороны общественности. Однако данная ситуация никак не повлияла на решение эпатажного участника «Дома-2» высказаться о певице.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину и Ольгу Бузову: «Надоели они все…
Две трети россиян, состоящих в браке, хотят как можно быстрее вернуться к работе в…
В Швеции предлагают ввести санкции против России в рамках…
Ольга Чудакова бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь…
«Что будет дальше?»: Коронавирус довел Ольгу Бузову до…
Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных…
«Нам тяжело:» Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с…
Главный экзорцист Ватикана отец Габриэль Аморт за 30 лет "встречался с дьяволом" 60 тысяч…
Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» борется с…
Медики рассказали о неожиданной пользе…
Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских…
Врачи рассказали о способности вяленого винограда лечить…
«Коронавирусу пришел конец»: Ксения Собчак заявила о победе над недугом после чтения новости о…
Россия согласилась помочь Беларуси в борьбе с пандемией…
«Она не жертва»: Пригожин обвинил Гордон во лжи и провокациях и предложил отправить в…
Медики рассказали, с какими заболеваниями может справиться йодная…
«Джек Воробей позавидовал бы»: Лиза и Гарри Галкины организовали обстрел из луков со своего…
В Москве стали штрафовать нарушителей…
«Никогда святую из себя не строила»: Обнажившая ягодицы Настя Балинская вызвала неоднозначную реакцию у…
В Белоруссии на футбольном матче часть трибун заполнили…
Оксане Самойловой грозит арест за неуплату штрафов…
От COVID-19 умер врач Абдул Мабуд Чоудхари, предупредивший Бориса Джонсона об угрозе…
Эксперты рассказали о четырех травяных добавках, вызывающих повреждение…
Григорьев-Апполонов об участии мужа покойной сестры в «Дом-2»: «Смотреть проект я не…
В США ученые создали “пластырь” для восстановления сердца после…
«Замалчивать никто не будет»: Илья Яббаров и Настя Голд переехали в дом к Алёне…
В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны…
В интернете вспомнили оформление "Москвича-2141" для…
Просмотреть все новости