Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину и Ольгу Бузову: «Надоели они все уже»





Во время рассуждений по поводу популярности основательницы ансамбля «Русская песня», он назвал ее «старой артисткой». Затем Рустам Солнцев провел сравнение между Бабкиной и Бузовой из-за активности представительниц шоу-бизнеса. По мнению бывшего участника «Дома-2», Надежда Георгиевна не должна «везде мелькать», как это делает телеведущая. При этом бывшая супруга Дмитрия Тарасова действительно добилась успеха во многих областях. Она поет, выпускает альбомы, является ведущей, бизнесвумен, а также автором книг. Звезда телестройки посоветовал старшей коллеге исполнительницы по сцене быть осторожнее.Ранее у Солнцева был конфликт с Бабкиной, когда он публично рассказал о ее драке с Кадышевой. Об этом блогер узнал из мемуаров солистки ансамбля. Тем не менее вскоре эти данные опровергли, и скандалист подвергся травле со стороны общественности. Однако данная ситуация никак не повлияла на решение эпатажного участника «Дома-2» высказаться о певице.