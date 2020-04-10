Геннадий Онищенко рассказал об эффективности «бейджей-блокаторов» вирусов





Такие средства могут предоставить обладателю только веру в то, что его защита эффективна. Она поможет в достижении конечной цели. Однако, если пренебрегать другими мерами безопасности, это средство не принесет пользы. Поэтому следует обязательно мыть руки, ограничить общение с людьми и проявлять социальную ответственность.Как отметил Геннадий Онищенко, испарения хлора в больших дозах могут принести вред человеку. Экс-врач призвал соизмерять пользу «бейджа-блокатора» с возможными негативными последствиями для организма. По своей сути хлор токсичен, и если его доза превышает допустимую норму, то он превращается в яд. Депутат видит другую альтернативу, а именно пользоваться чесноком. Если головки разместить в помещении, то они будут выделять фитонциды. Эти вещества не так опасны, как хлор, но при этом эффективны.