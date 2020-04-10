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Геннадий Онищенко рассказал об эффективности «бейджей-блокаторов» вирусов

Депутат Геннадий Онищенко, который раньше был главным санитарным врачом РФ, рассказал об эффективности использования «бейджей-блокаторов» вирусов, созданных на основе хлора. По его словам, если приспособление работает на безопасность человека, то он ничего против него не имеет.

Геннадий Онищенко рассказал об эффективности «бейджей-блокаторов» вирусов


Такие средства могут предоставить обладателю только веру в то, что его защита эффективна. Она поможет в достижении конечной цели. Однако, если пренебрегать другими мерами безопасности, это средство не принесет пользы. Поэтому следует обязательно мыть руки, ограничить общение с людьми и проявлять социальную ответственность.

Как отметил Геннадий Онищенко, испарения хлора в больших дозах могут принести вред человеку. Экс-врач призвал соизмерять пользу «бейджа-блокатора» с возможными негативными последствиями для организма. По своей сути хлор токсичен, и если его доза превышает допустимую норму, то он превращается в яд. Депутат видит другую альтернативу, а именно пользоваться чесноком. Если головки разместить в помещении, то они будут выделять фитонциды. Эти вещества не так опасны, как хлор, но при этом эффективны.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:00

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