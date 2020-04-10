АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Установленные учеными часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Атомные часы, которые ученые расположили на крыше телевизионной башни Tokyo Sky Tree в Японии, подтвердили гипотезу Эйнштейна о влиянии гравитации на течение времени. Результаты эксперимента были опубликованы в научном издании Nature Photonics.

В рамках исследования сотрудники Токийского университета синхронизировали время в двух одинаковых часах с атомным ходом и расположили их на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree. Верхняя точка при этом находилась на высоте 450 метров над землей. Данные аппараты чрезвычайно точны, а чтобы подобные часы отстали примерно на секунду, необходимо не менее 30 млрд лет.

Однако после сверки показаний выяснилось, что часы на смотровой площадке вверху шли на 5 стотрилионных долей секунды быстрее, чем часы с первого этажа. При этом за сутки они ускорились примерно на 4,3 наносекунды. Таким образом за год разница между показаниями составила бы 1,6 микросекунды. Ведущий автор исследования Хидэтоси Катори подчеркнул, что течение времени замедляется силой гравитации.

Таким образом ученые подтвердили гипотезу Эйнштейна о том, что искажение поля пространства-времени связано с данным процессом. В будущем они планируют провести аналогичный эксперимент, но при гораздо большем расстоянии между приборами.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Установленные учеными часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу…
Геннадий Онищенко рассказал об эффективности «бейджей-блокаторов»…
Ученые NASA намерены построить телескоп на обратной стороне…
"Меня и жену вырезали из эфира": Илья Резник отказался сниматься у Леры Кудрявцевой и приходить на Первый…
Названа безопасная дистанция во время пандемии…
Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину и Ольгу Бузову: «Надоели они все…
Две трети россиян, состоящих в браке, хотят как можно быстрее вернуться к работе в…
В Швеции предлагают ввести санкции против России в рамках…
Ольга Чудакова бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь…
«Что будет дальше?»: Коронавирус довел Ольгу Бузову до…
Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных…
«Нам тяжело:» Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с…
Главный экзорцист Ватикана отец Габриэль Аморт за 30 лет "встречался с дьяволом" 60 тысяч…
Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» борется с…
Медики рассказали о неожиданной пользе…
Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских…
Врачи рассказали о способности вяленого винограда лечить…
«Коронавирусу пришел конец»: Ксения Собчак заявила о победе над недугом после чтения новости о…
Россия согласилась помочь Беларуси в борьбе с пандемией…
«Она не жертва»: Пригожин обвинил Гордон во лжи и провокациях и предложил отправить в…
Медики рассказали, с какими заболеваниями может справиться йодная…
«Джек Воробей позавидовал бы»: Лиза и Гарри Галкины организовали обстрел из луков со своего…
В Москве стали штрафовать нарушителей…
«Никогда святую из себя не строила»: Обнажившая ягодицы Настя Балинская вызвала неоднозначную реакцию у…
В Белоруссии на футбольном матче часть трибун заполнили…
Оксане Самойловой грозит арест за неуплату штрафов…
От COVID-19 умер врач Абдул Мабуд Чоудхари, предупредивший Бориса Джонсона об угрозе…
Эксперты рассказали о четырех травяных добавках, вызывающих повреждение…
Просмотреть все новости