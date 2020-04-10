Установленные учеными часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна





В рамках исследования сотрудники Токийского университета синхронизировали время в двух одинаковых часах с атомным ходом и расположили их на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree. Верхняя точка при этом находилась на высоте 450 метров над землей. Данные аппараты чрезвычайно точны, а чтобы подобные часы отстали примерно на секунду, необходимо не менее 30 млрд лет.Однако после сверки показаний выяснилось, что часы на смотровой площадке вверху шли на 5 стотрилионных долей секунды быстрее, чем часы с первого этажа. При этом за сутки они ускорились примерно на 4,3 наносекунды. Таким образом за год разница между показаниями составила бы 1,6 микросекунды. Ведущий автор исследования Хидэтоси Катори подчеркнул, что течение времени замедляется силой гравитации.Таким образом ученые подтвердили гипотезу Эйнштейна о том, что искажение поля пространства-времени связано с данным процессом. В будущем они планируют провести аналогичный эксперимент, но при гораздо большем расстоянии между приборами.