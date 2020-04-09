В Швеции предлагают ввести санкции против России в рамках ПАСЕ





Парламентарии выражают мнение, что при полном прекращении полномочий в ПАСЕ РФ позволяет себе не принимать в учет решения, утвержденные Советом Европы. Работа над новым пакетом санкций уже ведется, поскольку пересмотр не представляется возможным. Депутаты обосновали такой шаг тем, что санкции в отношении России были фактически прекращены, когда дипломаты этой страны смогли возобновить работу в делегации. Данная инициатива призвана для того, чтобы шведское правительство придерживалось ранее принятых мер. На данный момент не уточняется, какие именно санкции впоследствии будут приняты в отношении России на полях ПАСЕ.Политолог Наталья Ерёмина отметила, что политический ландшафт в Швеции отличается неоднородностью, и некоторые партии могут нейтрально относится к вопросам ограничений против Москвы. При этом она считает, что решение об ужесточении правил против делегации РФ и его пересмотр маловероятны.