Ольга Чудакова бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь ребенка





Во втором браке Чудакова поняла, что снова хочет испытать радость материнства. На тот момент она уже воспитывала сына-подростка от первого союза с Алексеем Моисеевым, но была настроена родить еще и дочь. Однако желание актрисы натолкнулось на некоторые препятствия: врачи сообщили, что у нее есть ряд проблем со здоровьем, которые не дадут зачать и выносить ребенка. Звезда сериала «Женские истории» приняла вызов судьбы и следующие три года потратила на лечение.Все это время избранник Ольги Чудаковой был рядом с ней и поддерживал во всех начинаниях, но, когда врачи дали добро на беременность, стал выражать недовольство. Как оказалось, супруг артистки не был готов к тому, чтобы становится отцом. Подобная реакция стала для телезвезды настоящим ударом, но, в то же время, и хорошей мотивацией. Ведущая передачи «Времечко» приняла решение бросить возлюбленного после 10 лет брака, тем самым кардинально изменив свою жизнь.Сейчас свой поступок Чудакова считает абсолютно правильным, так как в новых отношениях наконец-то смогла воплотить мечту и снова стать матерью. В 40 лет актриса родила недоношенную, но здоровую малышку, появление на свет которой акушеры назвали не иначе как «чудом».