Ольга Чудакова бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь ребенка
Звезда сериала «Женские истории» Ольга Чудакова поделилась с Борисом Корчевниковым историями из личной жизни в эфире передачи «Судьба человека». Одной из таких стало признание в том, что актриса бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь ребенка.
Во втором браке Чудакова поняла, что снова хочет испытать радость материнства. На тот момент она уже воспитывала сына-подростка от первого союза с Алексеем Моисеевым, но была настроена родить еще и дочь. Однако желание актрисы натолкнулось на некоторые препятствия: врачи сообщили, что у нее есть ряд проблем со здоровьем, которые не дадут зачать и выносить ребенка. Звезда сериала «Женские истории» приняла вызов судьбы и следующие три года потратила на лечение.
Все это время избранник Ольги Чудаковой был рядом с ней и поддерживал во всех начинаниях, но, когда врачи дали добро на беременность, стал выражать недовольство. Как оказалось, супруг артистки не был готов к тому, чтобы становится отцом. Подобная реакция стала для телезвезды настоящим ударом, но, в то же время, и хорошей мотивацией. Ведущая передачи «Времечко» приняла решение бросить возлюбленного после 10 лет брака, тем самым кардинально изменив свою жизнь.
Сейчас свой поступок Чудакова считает абсолютно правильным, так как в новых отношениях наконец-то смогла воплотить мечту и снова стать матерью. В 40 лет актриса родила недоношенную, но здоровую малышку, появление на свет которой акушеры назвали не иначе как «чудом».
Во втором браке Чудакова поняла, что снова хочет испытать радость материнства. На тот момент она уже воспитывала сына-подростка от первого союза с Алексеем Моисеевым, но была настроена родить еще и дочь. Однако желание актрисы натолкнулось на некоторые препятствия: врачи сообщили, что у нее есть ряд проблем со здоровьем, которые не дадут зачать и выносить ребенка. Звезда сериала «Женские истории» приняла вызов судьбы и следующие три года потратила на лечение.
Все это время избранник Ольги Чудаковой был рядом с ней и поддерживал во всех начинаниях, но, когда врачи дали добро на беременность, стал выражать недовольство. Как оказалось, супруг артистки не был готов к тому, чтобы становится отцом. Подобная реакция стала для телезвезды настоящим ударом, но, в то же время, и хорошей мотивацией. Ведущая передачи «Времечко» приняла решение бросить возлюбленного после 10 лет брака, тем самым кардинально изменив свою жизнь.
Сейчас свой поступок Чудакова считает абсолютно правильным, так как в новых отношениях наконец-то смогла воплотить мечту и снова стать матерью. В 40 лет актриса родила недоношенную, но здоровую малышку, появление на свет которой акушеры назвали не иначе как «чудом».
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:55