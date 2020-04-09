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Ольга Чудакова бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь ребенка

Звезда сериала «Женские истории» Ольга Чудакова поделилась с Борисом Корчевниковым историями из личной жизни в эфире передачи «Судьба человека». Одной из таких стало признание в том, что актриса бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь ребенка.

Во втором браке Чудакова поняла, что снова хочет испытать радость материнства. На тот момент она уже воспитывала сына-подростка от первого союза с Алексеем Моисеевым, но была настроена родить еще и дочь. Однако желание актрисы натолкнулось на некоторые препятствия: врачи сообщили, что у нее есть ряд проблем со здоровьем, которые не дадут зачать и выносить ребенка. Звезда сериала «Женские истории» приняла вызов судьбы и следующие три года потратила на лечение.

Все это время избранник Ольги Чудаковой был рядом с ней и поддерживал во всех начинаниях, но, когда врачи дали добро на беременность, стал выражать недовольство. Как оказалось, супруг артистки не был готов к тому, чтобы становится отцом. Подобная реакция стала для телезвезды настоящим ударом, но, в то же время, и хорошей мотивацией. Ведущая передачи «Времечко» приняла решение бросить возлюбленного после 10 лет брака, тем самым кардинально изменив свою жизнь.

Сейчас свой поступок Чудакова считает абсолютно правильным, так как в новых отношениях наконец-то смогла воплотить мечту и снова стать матерью. В 40 лет актриса родила недоношенную, но здоровую малышку, появление на свет которой акушеры назвали не иначе как «чудом».

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:55

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