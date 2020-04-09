«Нам тяжело:» Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с Валерией





Знаменитости поженились 17 лет назад, однако во время самоизоляции между ними начали возникать ссоры. Иосиф Пригожин довольно часто разговаривает по телефону о работе, а певица является любопытным человеком, из-за чего постоянно задает мужу различные вопросы., - поделился бизнесмен. После этого Валерия заявляет, что ее избранник злой и именно таким его должны увидеть поклонники. Однако сам продюсер считает, что «вставляя свои пять копеек», исполнительница мешает ему вести беседу. Сейчас супруг надеется, что после окончания карантина они с артисткой не разведутся.По словам Пригожина, в его семье отсутствуют нецензурные выражения и от певицы он ни разу не слышал подобного ругательства, чему очень рад. Во время их первой встречи Валерия заявила, что не терпит мат. Более того, об этом даже было написано в контракте звезд.