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«Нам тяжело:» Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с Валерией

Иосиф Пригожин переживает по поводу брака с Валерией. В эфире Youtube-проекта «Алёна, блин» продюсер рассказал, что в условиях карантина в его семье возникли некоторые проблемы.
«Нам тяжело:» Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с Валерией

Знаменитости поженились 17 лет назад, однако во время самоизоляции между ними начали возникать ссоры. Иосиф Пригожин довольно часто разговаривает по телефону о работе, а певица является любопытным человеком, из-за чего постоянно задает мужу различные вопросы. «Если я нахожусь на эмоциях, то могу стиснуть зубы», - поделился бизнесмен. После этого Валерия заявляет, что ее избранник злой и именно таким его должны увидеть поклонники. Однако сам продюсер считает, что «вставляя свои пять копеек», исполнительница мешает ему вести беседу. Сейчас супруг надеется, что после окончания карантина они с артисткой не разведутся.

По словам Пригожина, в его семье отсутствуют нецензурные выражения и от певицы он ни разу не слышал подобного ругательства, чему очень рад. Во время их первой встречи Валерия заявила, что не терпит мат. Более того, об этом даже было написано в контракте звезд.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:36

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