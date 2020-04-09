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Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных людей

Андреа Бочелли пообщался с журналистами издания The Guardian и дал свои советы для тех людей, которые пребывают на самоизоляции. Как отметил итальянский певец, у людей не должно быть свободного времени, а тратить его нужно на что-то полезное.

Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных людей


Знаменитостям, у которых есть особняки с открытыми участками и собственными паркам, пребывать на самоизоляции намного легче. Обычные люди, которые проживают в квартирах, вынуждены круглосуточно находится «в четырех стенах». Андреа Бочелли посоветовал своим поклонникам не унывать на карантине, а посвятить свое время тем занятиям, которые раньше постоянно откладывались.

Итальянский певец призывает больше общаться с членами семьи. Также можно восстановить отношения с родственниками, с которыми давно не общались или связь была оборвана по каким-либо причинам. Можно уделять время чтению и прослушиванию хорошей музыки. Кроме этого, не следует забывать о физических упражнениях. Андреа Бочелли уверен, что паниковать не стоит, так как ученые обязательно найдут выход и изобретут лекарство от коронавируса. Также певец готовит сюрприз для своих поклонников и планирует в Миланском соборе дать пасхальный концерт без зрителей.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:41

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