Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных людей
Андреа Бочелли пообщался с журналистами издания The Guardian и дал свои советы для тех людей, которые пребывают на самоизоляции. Как отметил итальянский певец, у людей не должно быть свободного времени, а тратить его нужно на что-то полезное.
Знаменитостям, у которых есть особняки с открытыми участками и собственными паркам, пребывать на самоизоляции намного легче. Обычные люди, которые проживают в квартирах, вынуждены круглосуточно находится «в четырех стенах». Андреа Бочелли посоветовал своим поклонникам не унывать на карантине, а посвятить свое время тем занятиям, которые раньше постоянно откладывались.
Итальянский певец призывает больше общаться с членами семьи. Также можно восстановить отношения с родственниками, с которыми давно не общались или связь была оборвана по каким-либо причинам. Можно уделять время чтению и прослушиванию хорошей музыки. Кроме этого, не следует забывать о физических упражнениях. Андреа Бочелли уверен, что паниковать не стоит, так как ученые обязательно найдут выход и изобретут лекарство от коронавируса. Также певец готовит сюрприз для своих поклонников и планирует в Миланском соборе дать пасхальный концерт без зрителей.
Знаменитостям, у которых есть особняки с открытыми участками и собственными паркам, пребывать на самоизоляции намного легче. Обычные люди, которые проживают в квартирах, вынуждены круглосуточно находится «в четырех стенах». Андреа Бочелли посоветовал своим поклонникам не унывать на карантине, а посвятить свое время тем занятиям, которые раньше постоянно откладывались.
Итальянский певец призывает больше общаться с членами семьи. Также можно восстановить отношения с родственниками, с которыми давно не общались или связь была оборвана по каким-либо причинам. Можно уделять время чтению и прослушиванию хорошей музыки. Кроме этого, не следует забывать о физических упражнениях. Андреа Бочелли уверен, что паниковать не стоит, так как ученые обязательно найдут выход и изобретут лекарство от коронавируса. Также певец готовит сюрприз для своих поклонников и планирует в Миланском соборе дать пасхальный концерт без зрителей.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:41