Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных людей

Знаменитостям, у которых есть особняки с открытыми участками и собственными паркам, пребывать на самоизоляции намного легче. Обычные люди, которые проживают в квартирах, вынуждены круглосуточно находится «в четырех стенах». Андреа Бочелли посоветовал своим поклонникам не унывать на карантине, а посвятить свое время тем занятиям, которые раньше постоянно откладывались.Итальянский певец призывает больше общаться с членами семьи. Также можно восстановить отношения с родственниками, с которыми давно не общались или связь была оборвана по каким-либо причинам. Можно уделять время чтению и прослушиванию хорошей музыки. Кроме этого, не следует забывать о физических упражнениях. Андреа Бочелли уверен, что паниковать не стоит, так как ученые обязательно найдут выход и изобретут лекарство от коронавируса. Также певец готовит сюрприз для своих поклонников и планирует в Миланском соборе дать пасхальный концерт без зрителей.