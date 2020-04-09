«Что будет дальше?»: Коронавирус довел Ольгу Бузову до слез

Находящаяся в самоизоляции Ольга Бузова хоть и находит преимущества, так как теперь больше времени проводит с новым возлюбленным, но не забывает и о серьезности сложившейся в мире ситуации. Певица всеми силами пытается поддержать свою многомилионную армию поклонников: звезда вместе с Давидом Манукяном придумывают оригинальные онлайн-баттлы, а также публикуют забавные Stories. Недавно к этому также добавилось участие знаменитости в шоу «Угадай песню» вместе с известными комиками.Однако иногда Ольга Бузова дает поклонникам и более серьезные темами для обсуждения. Так недавно в Instagram-Stories поп-исполнительницы появилось видеообращение, в котором она выразила сожаление по поводу невозможности выступить вживую, а также предположила, что пандемия коронавируса изменит мир навсегда.Певица подняла такие вопросы, как «Что будет дальше?» и «Когда мы сможем продолжать делать все то, что мы любим?», чем довела себя до слез. Как отметила звезда шоубиза, именно в моменты, когда она задумывается о подобном, приходит осознание реальности происходящего в мире. Это заставляет эмоциональную артистку плакать.