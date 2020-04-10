Американские ученые выяснили, могут ли фитнес-браслеты и смарт-часы предупреждать о заражении коронавирусом
Американские ученые выяснили, могут ли фитнес-браслеты и смарт-часы предупреждать своих владельцев о потенциальном заражении коронавирусом. О результатах нового исследования сотрудников Мичиганского университета сведения предоставляет издание MedicalXpress.
Ученые использовали метод машинного обучения, чтобы проанализировать данные мониторинга сна, собранных фитнес-браслетами у 25 участников. В рамках эксперимента добровольцы дали свое согласие на преднамеренное заражение гриппом. Впоследствии заболели восемь добровольцев, а фитнес-трекеры семи из них отметили нарушение сна за сутки до обнаружения заболевания.
Специалисты предположили, что этот метод может помочь зафиксировать начало других инфекционных вирусных заболеваний, включая COVID-19. Один из авторов работы Альфред Херо отметил, что данный прогноз будет уточнен, как только группа экспертов получит данные о содействии фитнес-трекеров и смарт-часов в ранней диагностике вирусных заболеваний.
Ученые подчеркнули, что этот метод является потенциальным инструментом для обнаружения бессимптомных заболеваний без использования специфических тестов. Такой подход не поможет точно диагностировать коронавирус, но люди получат предупреждение о нестабильном состоянии и смогут заранее самоизолироваться.
Ученые использовали метод машинного обучения, чтобы проанализировать данные мониторинга сна, собранных фитнес-браслетами у 25 участников. В рамках эксперимента добровольцы дали свое согласие на преднамеренное заражение гриппом. Впоследствии заболели восемь добровольцев, а фитнес-трекеры семи из них отметили нарушение сна за сутки до обнаружения заболевания.
Специалисты предположили, что этот метод может помочь зафиксировать начало других инфекционных вирусных заболеваний, включая COVID-19. Один из авторов работы Альфред Херо отметил, что данный прогноз будет уточнен, как только группа экспертов получит данные о содействии фитнес-трекеров и смарт-часов в ранней диагностике вирусных заболеваний.
Ученые подчеркнули, что этот метод является потенциальным инструментом для обнаружения бессимптомных заболеваний без использования специфических тестов. Такой подход не поможет точно диагностировать коронавирус, но люди получат предупреждение о нестабильном состоянии и смогут заранее самоизолироваться.