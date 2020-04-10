Американские ученые выяснили, могут ли фитнес-браслеты и смарт-часы предупреждать о заражении коронавирусом





Ученые использовали метод машинного обучения, чтобы проанализировать данные мониторинга сна, собранных фитнес-браслетами у 25 участников. В рамках эксперимента добровольцы дали свое согласие на преднамеренное заражение гриппом. Впоследствии заболели восемь добровольцев, а фитнес-трекеры семи из них отметили нарушение сна за сутки до обнаружения заболевания.Специалисты предположили, что этот метод может помочь зафиксировать начало других инфекционных вирусных заболеваний, включая COVID-19. Один из авторов работы Альфред Херо отметил, что данный прогноз будет уточнен, как только группа экспертов получит данные о содействии фитнес-трекеров и смарт-часов в ранней диагностике вирусных заболеваний.Ученые подчеркнули, что этот метод является потенциальным инструментом для обнаружения бессимптомных заболеваний без использования специфических тестов. Такой подход не поможет точно диагностировать коронавирус, но люди получат предупреждение о нестабильном состоянии и смогут заранее самоизолироваться.