Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» борется с раком





О смертельном недуге наследница музыканта узнала в конце 2019 года, но поначалу не думала, что все может оказаться настолько серьезно. Виктория Лёвкина чувствовала себя не очень хорошо, однако не предполагала ничего плохого. О диагнозе она узнала уже в клинике после потери сознания. По словам дочери участника группы «На-На», она сдала ряд необходимых анализов, результат которых подтвердил наличие злокачественного образования в головном мозге. Медики назначили россиянке хирургическое вмешательство и курс лучевой терапии.Несколько недель назад Лёвкина успешно пережила операцию, а в марте закончила терапевтический курс. Тем не менее на этом лечение девушки не заканчивается, хотя сейчас она чувствует себя хорошо, учитывая диагноз и побочные эффекты от подобной терапии. Родные дочери артиста всеми силами пытаются ее поддержать как в физическом, так и психологическом плане.