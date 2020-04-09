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Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» борется с раком

Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» Виктория шокировала подписчиков своей страницы в Instagram внезапной новостью. Оказалось, 26-летняя девушка на протяжении нескольких месяцев противостоит раку.
Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» борется с раком

О смертельном недуге наследница музыканта узнала в конце 2019 года, но поначалу не думала, что все может оказаться настолько серьезно. Виктория Лёвкина чувствовала себя не очень хорошо, однако не предполагала ничего плохого. О диагнозе она узнала уже в клинике после потери сознания. По словам дочери участника группы «На-На», она сдала ряд необходимых анализов, результат которых подтвердил наличие злокачественного образования в головном мозге. Медики назначили россиянке хирургическое вмешательство и курс лучевой терапии.

Несколько недель назад Лёвкина успешно пережила операцию, а в марте закончила терапевтический курс. Тем не менее на этом лечение девушки не заканчивается, хотя сейчас она чувствует себя хорошо, учитывая диагноз и побочные эффекты от подобной терапии. Родные дочери артиста всеми силами пытаются ее поддержать как в физическом, так и психологическом плане.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:21

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