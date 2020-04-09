Главный экзорцист Ватикана отец Габриэль Аморт за 30 лет "встречался с дьяволом" 60 тысяч раз





Отец Габриэль Аморт начал обучаться экзорцизму в 1986 году, а всего спустя четыре года организовал орден, объединивший священников, занимающихся изгнанием дьявола. Первые обряды над одержимыми священнослужитель проводил в храме Святой лестницы. Со временем же он сменил стены культового сооружения на штаб-квартиру Международной ассоциации экзорцистов.Стоит отметить, что некоторое время объединение существовало нелегально, и только в 2014 году Ватикан официально признал и дал разрешение на деятельность ассоциации. Сейчас в нее входит 400 членов, 240 из которых итальянцы. В самом же карликовом государстве даже начали проводится курсы по экзорцизму для местных священников.Как описывал создателя ордена его коллега Марчелло Станциони, отец Габриэль Аморт был человеком сильным духом и верой, а также обладал хорошим чувством юмора. Священнослужитель считал, что дьявол боится его и никогда не отказывал просящим о помощи в изгнании злого духа. За время практики экзорцизма, как признавался сам священник, он встречался с нечистым около 60 тысяч раз, поэтому не имел проблем в «диагностике» одержимости. При этом Аморт умел отличать подобное от психических расстройств и лечение таких пациентов оставлял докторам.Однако, если у обратившегося за помощью наблюдался ряд таких симптомов, как спазмы желудка, головные боли и внезапно появившееся умение говорить по-английски, отец Аморт проводил сеанс экзорцизма. По словам священника, дьявол боится латыни, поэтому предпочитает для общения язык Шекспира. Также, чаще всего, вселяется зло в сатанистов, колдунов и женщин средних лет, которые практикуют гадания. Поэтому, чтобы снизить риск стать жертвой демона, стоит воздержатся от подобных практик.