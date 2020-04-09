Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских зрителей





Комедия «Холоп», премьерный показ которой состоялся в конце предыдущего года, стала лидером проката в России. По сюжету фильма бесшабашный "мажор" попадает на конюшню в девятнадцатое столетие, где ему предстоит в новых обстоятельствах искать любовь.В фильме «Лед» Бикович играл фигуриста и избранника главной героини, роль которой исполнила Аглая Тарасова. Актеры настолько прониклись своими персонажами, что после съемок у них начались романтические отношения.Благодаря второстепенной роли в драме «Солнечный удар», экранизированной по рассказу И. Бунина «Окаянные дни», актер впервые стал популярным в России.В фильме «Крылья империи», действие которого происходит в начале двадцатого столетия, Бикович сыграл юнкера, на судьбу которого повлияла революция.В телесериале «Магомаев», премьера которого состоялась месяц назад, актер сыграл роль легендарного певца. Биографическая драма показывает его жизнь. Ранее Бикович рассказывал, что сниматься в фильме для него стала большой честью.