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Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских зрителей

Милош Бикович на протяжении последних пяти лет сыграл более чем в десяти фильмах. Благодаря пяти из них актер стал известным и пользуется популярностью у российских зрителей.
Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских зрителей

Комедия «Холоп», премьерный показ которой состоялся в конце предыдущего года, стала лидером проката в России. По сюжету фильма бесшабашный "мажор" попадает на конюшню в девятнадцатое столетие, где ему предстоит в новых обстоятельствах искать любовь.

В фильме «Лед» Бикович играл фигуриста и избранника главной героини, роль которой исполнила Аглая Тарасова. Актеры настолько прониклись своими персонажами, что после съемок у них начались романтические отношения.

Благодаря второстепенной роли в драме «Солнечный удар», экранизированной по рассказу И. Бунина «Окаянные дни», актер впервые стал популярным в России.

В фильме «Крылья империи», действие которого происходит в начале двадцатого столетия, Бикович сыграл юнкера, на судьбу которого повлияла революция.

В телесериале «Магомаев», премьера которого состоялась месяц назад, актер сыграл роль легендарного певца. Биографическая драма показывает его жизнь. Ранее Бикович рассказывал, что сниматься в фильме для него стала большой честью.

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Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:11

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