Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских зрителей
Милош Бикович на протяжении последних пяти лет сыграл более чем в десяти фильмах. Благодаря пяти из них актер стал известным и пользуется популярностью у российских зрителей.
Комедия «Холоп», премьерный показ которой состоялся в конце предыдущего года, стала лидером проката в России. По сюжету фильма бесшабашный "мажор" попадает на конюшню в девятнадцатое столетие, где ему предстоит в новых обстоятельствах искать любовь.
В фильме «Лед» Бикович играл фигуриста и избранника главной героини, роль которой исполнила Аглая Тарасова. Актеры настолько прониклись своими персонажами, что после съемок у них начались романтические отношения.
Благодаря второстепенной роли в драме «Солнечный удар», экранизированной по рассказу И. Бунина «Окаянные дни», актер впервые стал популярным в России.
В фильме «Крылья империи», действие которого происходит в начале двадцатого столетия, Бикович сыграл юнкера, на судьбу которого повлияла революция.
В телесериале «Магомаев», премьера которого состоялась месяц назад, актер сыграл роль легендарного певца. Биографическая драма показывает его жизнь. Ранее Бикович рассказывал, что сниматься в фильме для него стала большой честью.
Комедия «Холоп», премьерный показ которой состоялся в конце предыдущего года, стала лидером проката в России. По сюжету фильма бесшабашный "мажор" попадает на конюшню в девятнадцатое столетие, где ему предстоит в новых обстоятельствах искать любовь.
В фильме «Лед» Бикович играл фигуриста и избранника главной героини, роль которой исполнила Аглая Тарасова. Актеры настолько прониклись своими персонажами, что после съемок у них начались романтические отношения.
Благодаря второстепенной роли в драме «Солнечный удар», экранизированной по рассказу И. Бунина «Окаянные дни», актер впервые стал популярным в России.
В фильме «Крылья империи», действие которого происходит в начале двадцатого столетия, Бикович сыграл юнкера, на судьбу которого повлияла революция.
В телесериале «Магомаев», премьера которого состоялась месяц назад, актер сыграл роль легендарного певца. Биографическая драма показывает его жизнь. Ранее Бикович рассказывал, что сниматься в фильме для него стала большой честью.
Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:11