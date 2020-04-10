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Пользователи Сети обругали Эмили Ратаковски за фото с голым животом на улице

Издание Daily Mail опубликовало фото супермодели Эмили Ратаковски, которое было сделано на улице во время карантина из-за коронавируса. Американская знаменитость позировала в кроп-топе с голым животом, за что была обругана пользователями Сети.

Пользователи Сети обругали Эмили Ратаковски за фото с голым животом на улице


Модель вышла на прогулку с супругом Себастьяном Беар-Макклардом в Нью-Йорке, чтобы выгулять собаку Коломбо. Пара была в одинаковых масках черного цвета. Эмили Ратаковски была в оранжевом пуховике, белых спортивных штанах и коротком топе. Сообщается, что при виде папарацци она намерено расстегнула куртку, чтобы показать свой обнаженный живот.

Многих пользователей поразило тщеславие американской звезды, особенно во время пандемии. Некоторые комментаторы высказались, что уже надоело смотреть на полуобнаженную супермодель. По их мнению, Эмили Ратаковски убеждена, что все в восторге от ее пупка, но это не так.

Во время самоизоляции Ратаковски часто публикует откровенные снимки. Супермодель позирует обнаженной сама, а также вместе с супругом Беар-Макклардом. Например, недавно пара сделала селфи в ванной комнате. Актриса стояла голой перед зеркалом, а супруг присел и обнял ее сзади, прикрывая интимные места жены.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

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