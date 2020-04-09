Медики рассказали о неожиданной пользе кукурузы





Специалисты утверждают, что сахарная кукуруза не имеет ГМО, а является полностью натуральной. Например, “Белый кролик” выведен методом селекции. При этом она относится к диетическим блюдам, несмотря на то, что некоторые считают кукурузу калорийной. Отмечается, что продукт без добавок, кроме соли, имеет такую же ценность, как и яблоко. Однако влияние на фигуру повысится, если его полить медом или маслом. В “пустом” виде на 100 г приходится 44 калории. Эксперты подчеркнули, что мнение об обилии сахара в кукурузе, является распространенным мифом. В одном початке содержится 6-8 г сахара, что сравнительно немного.Кукуруза богата витаминами и микроэлементами, а употреблять этот продукт рекомендуется при повышенном холестерине в крови. Также она полезна пациентам с заболеваниями желчного пузыря, почек и печени, при расстройствах ЖКТ. В частности, кукуруза помогает ускорить метаболизм и избавиться от запоров.