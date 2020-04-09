«Она не жертва»: Пригожин обвинил Гордон во лжи и провокациях и предложил отправить в Чечню

Супруг Валерии, являющийся близким другом Сергея Жорина, резко высказался в адрес Кати Гордон. Иосиф Пригожин признался, что недавнее интервью крайне его возмутило: особенно фразы телеведущей в адрес его семьи и приятеля. Дело в том, что ни сам продюсер, ни его жена с правозащитницей даже не знакомы, поэтому считают все ее выступления на телевидении ложью и провокацией во имя пиара. Поступки бывшей жены Жорина Пригожин и вовсе называет аморальными.Продюсер уверен, что его друг не посмел бы поднять руку на женщину, и обвинения Кати Гордон абсолютно беспочвенны. Она лишь пытается выставить себя в роли пострадавшей стороны, но при этом отнюдь «не жертва». Пригожин не сомневается - журналистка «сама кого хочешь побьет», выставляя все в таком свете, будто виноваты все, кроме нее.Муж Валерии был насколько шокирован «ненормальным поведением» Гордон, что даже высказал предложение об отправке ее в Чечню или Дагестан на «перевоспитание». По словам Пригожина, там местные жители быстро восполнили бы пробелы в воспитании правозащитницы и «закрыли ей рот».