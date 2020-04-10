Кладбища в Москве временно закрыли для посещений из-за коронавируса





Кладбища открыты для того, чтобы люди могли оформить услуги погребения и принять участие в похоронах. На религиозные даты, которые обычно выпадают на средину и конец апреля, московские кладбища посещают примерно миллион человек. Поэтому, как отметил Сергей Собянин, власти не пойдут на то, чтобы подвергнуть жителей столицы РФ опасности. Кроме этого, большую часть посетителей как раз составляют пожилые люди, которые в повышенной зоне риска.По словам градоначальника, он тоже собирался посетить могилу матери, которую похоронил в минувшем году. Сергей Собянин попросил москвичей правильно отнестись к этому решению. По поводу чистоты и порядка на захоронениях они могут не беспокоится, так как об этом позаботятся сотрудники предприятия «Ритуал». Мэр столицы назвал это решение «печальным, но в сложившейся ситуации необходимым».