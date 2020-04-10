АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Кладбища в Москве временно закрыли для посещений из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал в своем блоге жителей Москвы, что было решено временно закрыть для посещений кладбища. Эти вынужденные меры приняты, чтобы не допустить дальнейшего распространения в городе коронавируса.
Кладбища в Москве временно закрыли для посещений из-за коронавируса

Кладбища открыты для того, чтобы люди могли оформить услуги погребения и принять участие в похоронах. На религиозные даты, которые обычно выпадают на средину и конец апреля, московские кладбища посещают примерно миллион человек. Поэтому, как отметил Сергей Собянин, власти не пойдут на то, чтобы подвергнуть жителей столицы РФ опасности. Кроме этого, большую часть посетителей как раз составляют пожилые люди, которые в повышенной зоне риска.

По словам градоначальника, он тоже собирался посетить могилу матери, которую похоронил в минувшем году. Сергей Собянин попросил москвичей правильно отнестись к этому решению. По поводу чистоты и порядка на захоронениях они могут не беспокоится, так как об этом позаботятся сотрудники предприятия «Ритуал». Мэр столицы назвал это решение «печальным, но в сложившейся ситуации необходимым».

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кладбища в Москве временно закрыли для посещений из-за…
Иностранные художники представили своё видение непопулярного Pontiac…
Установленные учеными часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу…
Геннадий Онищенко рассказал об эффективности «бейджей-блокаторов»…
Ученые NASA намерены построить телескоп на обратной стороне…
"Меня и жену вырезали из эфира": Илья Резник отказался сниматься у Леры Кудрявцевой и приходить на Первый…
Названа безопасная дистанция во время пандемии…
Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину и Ольгу Бузову: «Надоели они все…
Две трети россиян, состоящих в браке, хотят как можно быстрее вернуться к работе в…
В Швеции предлагают ввести санкции против России в рамках…
Ольга Чудакова бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь…
«Что будет дальше?»: Коронавирус довел Ольгу Бузову до…
Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных…
«Нам тяжело:» Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с…
Главный экзорцист Ватикана отец Габриэль Аморт за 30 лет "встречался с дьяволом" 60 тысяч…
Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» борется с…
Медики рассказали о неожиданной пользе…
Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских…
Врачи рассказали о способности вяленого винограда лечить…
«Коронавирусу пришел конец»: Ксения Собчак заявила о победе над недугом после чтения новости о…
Россия согласилась помочь Беларуси в борьбе с пандемией…
«Она не жертва»: Пригожин обвинил Гордон во лжи и провокациях и предложил отправить в…
Медики рассказали, с какими заболеваниями может справиться йодная…
«Джек Воробей позавидовал бы»: Лиза и Гарри Галкины организовали обстрел из луков со своего…
В Москве стали штрафовать нарушителей…
«Никогда святую из себя не строила»: Обнажившая ягодицы Настя Балинская вызвала неоднозначную реакцию у…
В Белоруссии на футбольном матче часть трибун заполнили…
Оксане Самойловой грозит арест за неуплату штрафов…
Просмотреть все новости