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В Москве стали штрафовать нарушителей самоизоляции

В Москве стали налагать штрафы на нарушителей режима карантинной самоизоляции. Судебные органы выписывают наказания для граждан.
В Москве стали штрафовать нарушителей самоизоляции

По данным пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, 4-7 апреля были оформлены несколько дел касательно административных нарушений по карантинным мерам. Коптевский суд наложил штраф на жителя Подмосковья, пребывавшего в столице без наличия для этого важных оснований.

Преображенский суд оценивает дело против женщины, сорвавшей оградительную ленту для посещения спортплощадки. Нарушители должны выплатить по 15 тысяч рублей. Сотрудники Щербинского суда вынесли решения касательно финансового наказания для 7 аналогичных случаев с участием граждан, пребывавших на расстоянии свыше 100 м от места проживания без наличия для этого законных оправданий.

Ранее правоохранители не могли налагать штрафы за нарушение карантина. Теперь ситуация изменилась, если речь касается лиц, которые проходят лечение от коронавируса в домашних условиях либо относительно недавно возвратились из-за рубежа.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:37

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