Россия согласилась помочь Беларуси в борьбе с пандемией коронавируса





В начале месяца стало известно, что Минск запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом, а Андрей Руденко отмечал, что правительство рассматривает данную возможность. Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова пойти на встречу стране-соседке, однако подробности принятого решения неизвестны.Не так давно дипломат Жозеп Боррель, представляющий ЕС, рассказал о просьбе Беларуси помочь с ущербом, полученным в связи с пандемией коронавируса. Обсуждалась сумма в размере 60 млн евро, но окончательно этот вопрос не решен.