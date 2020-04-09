В Ставропольском крае мужчина взял в заложники сестру и двух детей ради выкупа
В Ставропольском крае местный житель взял в заложники собственную сестру и двух детей ради выкупа. Об этом передает Telegram-канал Mash, ссылаясь на заявления губернатора региона.
Согласно имеющимся к настоящему моменту сведениям, предполагаемый злоумышленник стоит на учете в психдиспансере. Днем в четверг, 9 апреля, гражданин заперся вместе с сестрой и двумя детьми в квартире в Пятигорске и требовал существенную сумму денежной выплаты, уточняя, что речь идет о выкупе. В частности, он надеется получить 200 тысяч долларов и самолет.
На место инцидента прибыли сотрудники органов правопорядка, которые ведут переговоры со злоумышленником. В настоящее время отсутствуют сведения, вооружен ли гражданин, также выясняются обстоятельства инцидента.
Согласно имеющимся к настоящему моменту сведениям, предполагаемый злоумышленник стоит на учете в психдиспансере. Днем в четверг, 9 апреля, гражданин заперся вместе с сестрой и двумя детьми в квартире в Пятигорске и требовал существенную сумму денежной выплаты, уточняя, что речь идет о выкупе. В частности, он надеется получить 200 тысяч долларов и самолет.
На место инцидента прибыли сотрудники органов правопорядка, которые ведут переговоры со злоумышленником. В настоящее время отсутствуют сведения, вооружен ли гражданин, также выясняются обстоятельства инцидента.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:21