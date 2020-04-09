Оксане Самойловой грозит арест за неуплату штрафов ГБДД
Как оказалось, в семье рэпера куда больше проблем, чем его пагубная зависимость и предстоящий развод. Недавно стало известно, что Оксане Самойловой грозит арест за неуплату штрафов ГБДД, скопившихся за последние несколько месяцев.
Пока неизвестно, кто из супругов был нарушителем правил дорожного движения – Джиган или Оксана Самойлова, - но так как одно из элитных авто пары зарегистрировано на ее имя, проблемы ждут именно Insta-диву. Однако их пока можно избежать, уплатив штраф, сумма которого вряд ли является «неподъемной» для знаменитостей.
Муж и жена, которые являются владельцами «Rolls-Royce» и «Cadillac», пока не комментируют сложившуюся ситуацию в виде большого количества проблем иного рода. Пока на первом месте у рэпера и его все еще официальной супруги остается вопрос о разводе и разделе имущества. Кроме того, состояние самого Джигана также вызывает некоторые опасения у его поклонников и семьи. Ранее музыкант даже ложился на лечение в рехаб, однако слишком быстро его покинул, продолжив вести себя крайне странно.
В любом случае, наличие семейных проблем ни коим образом не избавляет пару от ответственности за нарушение правил дорожного движения. Поэтому если никто из них не уплатит штраф в размере 12 тысяч рублей, Джигану и Оксане Самойловой могут грозить общественные работы или арест на срок до 15 суток.
Пока неизвестно, кто из супругов был нарушителем правил дорожного движения – Джиган или Оксана Самойлова, - но так как одно из элитных авто пары зарегистрировано на ее имя, проблемы ждут именно Insta-диву. Однако их пока можно избежать, уплатив штраф, сумма которого вряд ли является «неподъемной» для знаменитостей.
Муж и жена, которые являются владельцами «Rolls-Royce» и «Cadillac», пока не комментируют сложившуюся ситуацию в виде большого количества проблем иного рода. Пока на первом месте у рэпера и его все еще официальной супруги остается вопрос о разводе и разделе имущества. Кроме того, состояние самого Джигана также вызывает некоторые опасения у его поклонников и семьи. Ранее музыкант даже ложился на лечение в рехаб, однако слишком быстро его покинул, продолжив вести себя крайне странно.
В любом случае, наличие семейных проблем ни коим образом не избавляет пару от ответственности за нарушение правил дорожного движения. Поэтому если никто из них не уплатит штраф в размере 12 тысяч рублей, Джигану и Оксане Самойловой могут грозить общественные работы или арест на срок до 15 суток.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:18