Оксане Самойловой грозит арест за неуплату штрафов ГБДД

Пока неизвестно, кто из супругов был нарушителем правил дорожного движения – Джиган или Оксана Самойлова, - но так как одно из элитных авто пары зарегистрировано на ее имя, проблемы ждут именно Insta-диву. Однако их пока можно избежать, уплатив штраф, сумма которого вряд ли является «неподъемной» для знаменитостей.Муж и жена, которые являются владельцами «Rolls-Royce» и «Cadillac», пока не комментируют сложившуюся ситуацию в виде большого количества проблем иного рода. Пока на первом месте у рэпера и его все еще официальной супруги остается вопрос о разводе и разделе имущества. Кроме того, состояние самого Джигана также вызывает некоторые опасения у его поклонников и семьи. Ранее музыкант даже ложился на лечение в рехаб, однако слишком быстро его покинул, продолжив вести себя крайне странно.В любом случае, наличие семейных проблем ни коим образом не избавляет пару от ответственности за нарушение правил дорожного движения. Поэтому если никто из них не уплатит штраф в размере 12 тысяч рублей, Джигану и Оксане Самойловой могут грозить общественные работы или арест на срок до 15 суток.