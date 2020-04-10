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Иностранные художники представили своё видение непопулярного Pontiac Aztek

Иностранные художники представили широкой аудитории своё видение привлекательной версии оформления для непопулярной модели Pontiac Aztek. Кроссовер из США часто приводится в качестве негативного примера попытки сформировать оригинальный дизайн транспортного средства.

При этом у авто появились поклонники после его появления в многосерийной картине «Во все тяжкие». Художники из Abimelec Design показали свою версию Aztek, придав автомобилю достаточно стильный внешний вид. Оформление Trans Am отличается более стильным и агрессивным дизайном. В оригинальной версии модели под капотом расположен двигатель объёмом 3,4 л мощностью 185 «лошадей», работающий в паре с 4-секционной АКПП. Автомобилю требовалось около 11 с для разгона до 100 км/ч со старта.

В соответствии с мнением дизайнеров, более подходящим решением для изменённого экстерьера стал бы современный силовой агрегат с турбонаддувом. В качестве примера приводится двигатель объёмом 2,7 л от Chevrolet с производительностью порядка 310 «лошадей». В паре с ним могла бы работать 6-секционная МКПП.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:00

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