Иностранные художники представили своё видение непопулярного Pontiac Aztek





При этом у авто появились поклонники после его появления в многосерийной картине «Во все тяжкие». Художники из Abimelec Design показали свою версию Aztek, придав автомобилю достаточно стильный внешний вид. Оформление Trans Am отличается более стильным и агрессивным дизайном. В оригинальной версии модели под капотом расположен двигатель объёмом 3,4 л мощностью 185 «лошадей», работающий в паре с 4-секционной АКПП. Автомобилю требовалось около 11 с для разгона до 100 км/ч со старта.В соответствии с мнением дизайнеров, более подходящим решением для изменённого экстерьера стал бы современный силовой агрегат с турбонаддувом. В качестве примера приводится двигатель объёмом 2,7 л от Chevrolet с производительностью порядка 310 «лошадей». В паре с ним могла бы работать 6-секционная МКПП.