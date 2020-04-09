От COVID-19 умер врач Абдул Мабуд Чоудхари, предупредивший Бориса Джонсона об угрозе коронавируса





Абдул Мабуд Чоудхари сдал тест на коронавирус и он оказался положительным. У покойного врача остались супруга и двое детей. Он понимал, что медики – самая уязвимая категория граждан, так как они все время контактируют с зараженными коронавирусом пациентами.Премьер-министр Великобритании на данный момент пребывает в реанимации. Врачи настояли на том, чтобы политик находился в отделении интенсивной терапии. Вчера, 8 апреля, у Бориса Джонсона были отмечены улучшения, он начал общаться и уже может сидеть. Согласно последним статистическим данным, в Великобритании свыше 61 тысячи пациентов с коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией SARS-CoV-2, скончались 7 тысяч британцев.