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«Никогда святую из себя не строила»: Обнажившая ягодицы Настя Балинская вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков

Настя Балинская продемонстрировала в Instagram весьма пикантную публикацию, оголив свои ягодицы. Вот только реакция подписчиков звезды «Дома-2» оказалась неоднозначной.
«Никогда святую из себя не строила»: Обнажившая ягодицы Настя Балинская вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков

Знаменитость не перестает удивлять аудиторию провокационными сюжетами. Прошлые снимки Насти Балинской были в эротичном нижнем белье, а на этот раз фолловеров шокировало фото, на котором участница телестройки позировала полностью голой, прикрыв часть тела рубашкой. Поклонники блондинки разделились на 2 лагеря: одни остались под впечатлением от откровенных кадров кумира, а другие назвали это перебором. Тем не менее подписчиков, оставивших под постом негативные комментарии, оказалось больше, из-за чего звезда реалити-шоу закрыла комментарии.

Сама участница «Дома-2» поспешила ответить на обвинения хейтеров в чрезмерной пошлости и заявила, что за всю историю проекта у нее были как романтические, так и интимные отношения лишь с одним мужчиной. Как отметила Балинская, она хоть и откровенная, но «не раздвигает ноги перед каждым встречным».

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:30

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