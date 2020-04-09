«Никогда святую из себя не строила»: Обнажившая ягодицы Настя Балинская вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков





Знаменитость не перестает удивлять аудиторию провокационными сюжетами. Прошлые снимки Насти Балинской были в эротичном нижнем белье, а на этот раз фолловеров шокировало фото, на котором участница телестройки позировала полностью голой, прикрыв часть тела рубашкой. Поклонники блондинки разделились на 2 лагеря: одни остались под впечатлением от откровенных кадров кумира, а другие назвали это перебором. Тем не менее подписчиков, оставивших под постом негативные комментарии, оказалось больше, из-за чего звезда реалити-шоу закрыла комментарии.Сама участница «Дома-2» поспешила ответить на обвинения хейтеров в чрезмерной пошлости и заявила, что за всю историю проекта у нее были как романтические, так и интимные отношения лишь с одним мужчиной. Как отметила Балинская, она хоть и откровенная, но «не раздвигает ноги перед каждым встречным».